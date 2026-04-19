Парламентарии стран ОДКБ провели координационную встречу в Стамбуле

- Светлана Лаптева
Парламентарии стран - членов ОДКБ принимают участие в мероприятиях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), проходящей в Стамбуле. В рамках визита состоялась координационная встреча глав делегаций, ключевой целью которой стала выработка единых подходов к вопросам международной и региональной безопасности.

В обсуждении приняли участие представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в своем выступлении сделал акцент на необходимости формирования общего правового поля для укрепления коллективной обороны. Среди приоритетных задач он выделил поддержание высокой готовности миротворческих сил, а также углубление интеграции в сфере военной медицины и защиты от биологических угроз.

Представитель белорусской делегации Сергей Рачков поддержал тезис о важности регионального сотрудничества, отметив, что основные пути решения современных проблем глобальной безопасности сегодня сосредоточены в Евразийском регионе.

В завершение встречи ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов анонсировал продолжение диалога в ближайшее время. Уже 20 апреля в Москве состоится очередное заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, где парламентарии перейдут к детальной проработке намеченных инициатив.


Теги:
ОДКБ, парламент
