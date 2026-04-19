Руководство "Реала" может сменить главного тренера

Руководство "Реал Мадрид" рассматривает возможность смены главного тренера по окончании сезона. Будущее нынешнего наставника команды Альваро Арбелоа остается неопределенным на фоне неудовлетворительных результатов. Среди возможных кандидатов на этот пост называются Юрген Клопп, Зинедин Зидан, Дидье Дешам и Маурисио Почеттино.

Обсуждения усилились после неудачного выступления клуба в Лиге чемпионов УЕФА. 15 апреля мадридцы уступили "Баварии" со счетом 3:4 в ответном матче четвертьфинала и выбыли из турнира с общим счетом 4:6. При этом Юрген Клопп не планирует покидать систему Red Bull, а Зинедин Зидан, как ожидается, может возглавить сборную Франции после чемпионата мира. Контракты Дидье Дешама и Маурисио Почеттино действуют до июля, что осложняет возможные переговоры.

43-летний Альваро Арбелоа был назначен 12 января, однако за короткий срок "Реал Мадрид" уже вылетел из Кубка Испании и отстает на 9 очков от "Барселоны" в Ла Лиге. Окончательное решение по главному тренеру ожидается после завершения сезона.


Сейчас читают
