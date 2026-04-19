Госдума России одобрила применение армии для защиты россиян за рубежом

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, расширяющий основания для применения вооруженных сил страны за пределами ее территории. Согласно документу, использование армии теперь допускается в случаях ареста или уголовного преследования граждан России за рубежом. Как сообщает Euronews, данная инициатива направлена на защиту россиян, задержанных или осужденных на основании решений иностранных судов и международных инстанций, юрисдикцию которых Москва официально не признает.

Предложенные изменения фактически наделяют президента Владимира Путина полномочиями по силовому реагированию на действия международных юридических органов, включая Международный уголовный суд. Ранее в российском законодательстве уже был закреплен запрет на исполнение решений ряда подобных структур, однако новый проект значительно усиливает этот вектор. По мнению аналитиков, законопроект закрепляет окончательный отказ от признания иностранной юрисдикции и предоставляет государству максимально широкий инструментарий для реагирования на задержания соотечественников за границей.