В Кыргызстане прошла масштабная акция в День памяти жертв геноцида

19 апреля у памятника воинам-односельчанам состоялась международная мемориальная акция "Сад памяти". Мероприятие было приурочено к знаковой дате - Дню памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, который с 2026 года официально установлен в России.

Особую значимость событию придало участие Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Кыргызстане Сергея Вакунова. Обращаясь к собравшимся, дипломат подчеркнул священный долг современников сохранять историческую правду и противостоять любым попыткам фальсификации прошлого. Он напомнил о чудовищных масштабах трагедии: массовом уничтожении мирного населения, лагерях смерти и принудительных депортациях, которые стали черными страницами мировой истории.

Продолжая тему общей судьбы братских народов, посол особо отметил неоценимый вклад Кыргызстана в Великую Победу. С первых дней войны на фронт ушли 360 тысяч жителей республики. Героизм кыргызстанцев подтвержден высокими наградами: 74 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, а 29 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.

В знак глубокого уважения к подвигу предков участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. Кульминацией мероприятия стала высадка молодых деревьев - живых символов преемственности поколений и немеркнущей славы героев.

Мероприятие объединило представителей дипломатического корпуса, органов власти, общественных организаций, волонтеров и молодежь. Организаторами акции выступили движение "Волонтеры Победы" и общественное объединение "Славяне Кыргызстана" при поддержке представительства Россотрудничества в КР.