Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 102.70 - 103.55

В Кыргызстане прошла масштабная акция в День памяти жертв геноцида

372  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

19 апреля у памятника воинам-односельчанам состоялась международная мемориальная акция "Сад памяти". Мероприятие было приурочено к знаковой дате - Дню памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, который с 2026 года официально установлен в России.

Особую значимость событию придало участие Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Кыргызстане Сергея Вакунова. Обращаясь к собравшимся, дипломат подчеркнул священный долг современников сохранять историческую правду и противостоять любым попыткам фальсификации прошлого. Он напомнил о чудовищных масштабах трагедии: массовом уничтожении мирного населения, лагерях смерти и принудительных депортациях, которые стали черными страницами мировой истории.

Продолжая тему общей судьбы братских народов, посол особо отметил неоценимый вклад Кыргызстана в Великую Победу. С первых дней войны на фронт ушли 360 тысяч жителей республики. Героизм кыргызстанцев подтвержден высокими наградами: 74 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, а 29 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.

В знак глубокого уважения к подвигу предков участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. Кульминацией мероприятия стала высадка молодых деревьев - живых символов преемственности поколений и немеркнущей славы героев.

Мероприятие объединило представителей дипломатического корпуса, органов власти, общественных организаций, волонтеров и молодежь. Организаторами акции выступили движение "Волонтеры Победы" и общественное объединение "Славяне Кыргызстана" при поддержке представительства Россотрудничества в КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457909
Теги:
ВОВ, посольство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  