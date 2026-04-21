Бишкекский синдром или почему в Кыргызстане нельзя быть сыном президента

В общественной жизни Кыргызстана назрела серьезная проблема предвзятого отношения к детям известных личностей. По мнению политолога Бакыта Бакетаева, в стране сложилась ситуация, при которой любое действие родственников высокопоставленных лиц подвергается критике вне зависимости от логики.

По его словам, для таких граждан в глазах общества не существует правильного пути.

"Бишкекский синдром - в медицине такого термина нет. Но в нашей общественной жизни он есть, и симптомы его узнаваемы: что бы человек ни сделал - диагноз уже поставлен. Особенно тяжело протекает болезнь у детей известных родителей.

Сын президента решил пойти в политику? - Ну всё ясно, папа дорогу проложил.

Не пошёл в политику? - Безответственный, мог бы помочь.

Открыл бизнес? - Админресурс! Коррупция!

Закрыл бизнес? - Бездельник, мажор на папины деньги живет.

Поехал за границу учиться или работать? - Папа отправил, там деньги тратит или прячет.

Остался дома? - Лентяй, на нём природа отдыхает.

Пошёл на дачу выращивать картошку? - Вот бедолага, байкуш папа президент, а он лузер.

Как подмечал Михаил Жванецкий: "Ситуация смешная, но не до смеха"".

Политолог добавил, что эта предвзятость распространяется на все общество и создает атмосферу тотального недоверия. По его словам, формула подозрительности становится универсальной.

"И болезнь не ограничивается только детьми. А если у президента есть семья - ну все понятно, клан! Если семья большая - о, целая корпорация. А если детей вообще нет - ага… значит, что-то не так… с ориентацией. И это касается не только президентов. Сын депутата? - Куда лезешь? Сын когда-то осужденого? - Тебе туда нельзя. Сын писателя решил писать? - На фамилии выезжает. Сын не писателя решил писать? - Ты кто такой вообще? Получается, в Бишкеке существует универсальная формула: если ты чей-то сын - ты уже не тот. А если ты ничей - тем более подозрительно. Работать нельзя. Не работать нельзя. Уезжать нельзя. Оставаться нельзя. Жениться - риск. Не жениться - ещё больший риск. В итоге рождается главный социальный вопрос: по Чернышевскому "Что делать?"", - подытоживает политолог.