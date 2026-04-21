На высохшем дне Аральского моря сформировалась новая экосистема

В начале ХХ века Аральское море считалось крупнейшим озером региона. Однако со второй половины столетия в результате его высыхания на обнажившемся дне начала формироваться новая пустынная экосистема - Аралкум. В настоящее время она рассматривается как одна из крупнейших антропогенных пустынь Центральной Азии. Вследствие понижения уровня воды более 60 тыс. км² водно-болотных угодий трансформировались в сушу.

Экологические изменения оказали значительное влияние на климат, почвенный покров и биоразнообразие региона. Ареалы видов, связанных с водно-болотными экосистемами, существенно сократились. В то же время сформировалась новая структура сообществ, в частности орнитофауны. Пустыня Аралкум, расположенная между плато Устюрт и пустыней Кызылкум, представляет собой уникальную природную систему, требующую комплексного научного изучения.

В Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан проводятся исследования в рамках прикладного проекта, направленного на изучение современного состояния орнитофауны Аралкума, механизмов адаптации видов к изменившимся условиям и разработку мер их охраны. Проект реализуется при поддержке национальных научных программ и финансируется с 2025 года.

В ходе полевых исследований, проведённых на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан, применялся клеточный подход с использованием геоинформационных технологий. Территория была разделена на участки размером 10×10 км, на которых проводились маршрутные и точечные наблюдения. Всего обследовано 68 участков, включая 140 км пешеходных маршрутов.

Установлено, что экосистема Аралкума включает несколько основных типов биотопов:

солончаковые пустыни с высокой концентрацией солей и галофитной растительностью; песчаные пустыни с барханами и разнообразной растительностью (эфемеры, травы, кустарники); каменистые и щебнистые участки, включая древние островные образования; глинистые равнины в западной и юго-западной частях; возвышенности и чинки, представляющие собой древние береговые формы рельефа.

Дополнительно отмечено наличие остаточных водоёмов - как естественных (фрагменты Аральского моря), так и искусственных, сформированных за счёт дренажных вод, играющих важную роль для водно-болотных видов птиц.

В результате исследований зафиксирован 91 вид птиц, относящийся к 12 отрядам и 26 семействам. Из них ряд видов включён в национальные и международные списки охраны, включая Красную книгу Узбекистана и перечни международных природоохранных конвенций.

Наибольшее видовое разнообразие орнитофауны отмечено в песчаных биотопах, особенно в зонах, прилегающих к восточной части плато Устюрт. Эти территории характеризуются более благоприятными условиями за счёт разнообразного растительного покрова и переходного положения между пустынными и степными экосистемами.

Холмы и чинки также играют важную роль как места обитания птиц в осенний период. В то же время в солончаковых и глинистых пустынях видовое разнообразие значительно ниже. Установлено, что искусственные водоёмы на юге региона имеют большее значение для гидрофильных видов, чем остаточные участки Аральского моря.

Таким образом, пустыня Аралкум, сформировавшаяся на месте высохшего Аральского моря, представляет собой новую, динамично развивающуюся экосистему. Полученные результаты имеют важное значение для понимания процессов адаптации биоты к экстремальным условиям и служат научной основой для разработки мер по сохранению биоразнообразия региона.