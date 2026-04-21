Сборная КР по дзюдо вернулась с чемпионата Азии с бронзовой медалью

Сборная Кыргызстана по дзюдо вернулась на родину после участия в чемпионате Азии, который прошел в Китае.

В ночь на 21 апреля делегация прибыла в страну через пункт пропуска "Ак-Жол". Спортсменов встретили представители спортивных организаций, включая заместителя директора Дирекции по олимпийским видам спорта Канатбека Молдалиева, а также сотрудники федерации, тренеры и родственники.

Континентальное первенство проходило с 16 по 18 апреля и собрало 197 спортсменов из 19 стран, что обеспечило высокий уровень конкуренции.

По итогам турнира кыргызстанские дзюдоисты завоевали бронзовую медаль, подтвердив конкурентоспособность национальной сборной на азиатской арене.