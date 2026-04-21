Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 102.70 - 103.55

Сборная КР по дзюдо вернулась с чемпионата Азии с бронзовой медалью

323  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана по дзюдо вернулась на родину после участия в чемпионате Азии, который прошел в Китае.

В ночь на 21 апреля делегация прибыла в страну через пункт пропуска "Ак-Жол". Спортсменов встретили представители спортивных организаций, включая заместителя директора Дирекции по олимпийским видам спорта Канатбека Молдалиева, а также сотрудники федерации, тренеры и родственники.

Континентальное первенство проходило с 16 по 18 апреля и собрало 197 спортсменов из 19 стран, что обеспечило высокий уровень конкуренции.

По итогам турнира кыргызстанские дзюдоисты завоевали бронзовую медаль, подтвердив конкурентоспособность национальной сборной на азиатской арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457948
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  