В Кара-Суу в ДТП погибли главы трёх сел и чиновник

В Кара-Сууйском районе Ошской области в результате ДТП погибли четыре человека, среди них главы трёх сельских округов и муниципальный служащий.

Авария произошла накануне на дороге в село Кызыл-Суу. По данным УОБДД, автомобиль Hyundai Accent съехал с проезжей части и упал в канал.

В результате происшествия водитель и трое пассажиров скончались на месте.

Как сообщил полномочный представитель президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев, среди погибших главы сел Жаны-Арык Асамидин Ураимов, Таш-Арык Абдулазиз Маматалиев, Ак-Терек Абдисатар Алиев, а также муниципальный служащий Бахтияр Асанов. По предварительной информации, они направлялись на похороны.

По словам Кенжебаева, по итогам следствия будет рассмотрен вопрос о выплате компенсаций семьям погибших.