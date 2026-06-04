Вандализм в Новопавловке посчитали вызовом политике Садыра Жапарова

Координационный совет российских соотечественников Кыргызстана выступил с жестким обращением в связи с резонансным случаем осквернения могил на православном кладбище в МТУ "Новопавловка" в Бишкеке. По словам общественников, этот инцидент, к сожалению, не первый в череде подобных правонарушений, зафиксированных на христианских погостах республики за последнее время.

В организации открыто заявили, что участившиеся случаи вандализма бьют по самым чувствительным точкам общества и могут спровоцировать серьезное обострение внутренних отношений в стране.

"Подобные действия провоцируют разжигание национальной розни и идут вразрез с действующей политикой президента Садыра Жапарова по укреплению межнационального и межконфессионального мира в Кыргызстане", - прямо говорится в заявлении союза.

При этом авторы обращения особо подчеркивают, что за подобные действия виновным придется ответить по всей строгости закона. Ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения четко прописана в статье 164 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Согласно нашему законодательству, за надругательство над телами умерших, порчу могил, а также банальное воровство металлических оград и предметов с захоронений преступникам грозит крупный штраф, общественные работы или реальное ограничение свободы. К слову, уголовная ответственность за такие преступления наступает уже с 16 лет.

Помимо уголовного преследования, в совете напоминают и о финансовой стороне вопроса. Пострадавшие семьи имеют полное законное право подать в суд на вандалов, чтобы взыскать с них компенсацию за материальный и моральный ущерб. Причем уйти от выплат не удастся, даже если разрушителями окажутся несовершеннолетние: если виновники еще не достигли возраста уголовной ответственности, обязанность полностью оплатить восстановление памятников и возместить моральный вред суд возложит на их родителей или официальных опекунов.

Чтобы люди не оставались один на один с бедой и юридическими тонкостями, пострадавшим кыргызстанцам готовы протянуть руку помощи. Консультационную и правовую поддержку семьям оперативно окажет правовой центр "Наше право", который на постоянной основе занимается защитой и юридическим сопровождением соотечественников РФ в Бишкеке.