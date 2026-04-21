Налоговая КР разъяснила применение видеонаблюдения при проверках

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики относительно нормы налогового законодательства по применению видеонаблюдения во время налогового контроля, разъясняет следующее.

По данным ведомства, норма налогового законодательства, предусматривающая использование видеонаблюдения, действует с 29 октября 2025 года и закреплена в пункте 24 части 1 статьи 59 Налогового кодекса Кыргызской Республики.

Согласно Налоговому кодексу КР, налоговые органы вправе устанавливать системы видеонаблюдения на объектах предпринимательства исключительно на период проведения снятия остатков товарно-материальных ценностей, а также при установления налогового поста и направлено на защиту интересов как государства, так и бизнеса.

В настоящее время на общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров, которым предлагается утвердить порядок применения данной нормы.

Отметим, предлагаемые изменения направлены на детальную регламентацию процедур, повышение прозрачности действий должностных лиц и минимизацию возможных спорных ситуаций между налоговыми органами и субъектами предпринимательства.

Реализация данной нормы способствует цифровизации налогового администрирования, снижению уровня теневой экономики и формированию равных условий для ведения предпринимательской деятельности, а не усилению административного давления.