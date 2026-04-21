Налоговая КР разъяснила применение видеонаблюдения при проверках

- Назгуль Абдыразакова
Государственная налоговая служба Кыргызской Республики относительно нормы налогового законодательства по применению видеонаблюдения во время налогового контроля, разъясняет следующее.

По данным ведомства, норма налогового законодательства, предусматривающая использование видеонаблюдения, действует с 29 октября 2025 года и закреплена в пункте 24 части 1 статьи 59 Налогового кодекса Кыргызской Республики.

Согласно Налоговому кодексу КР, налоговые органы вправе устанавливать системы видеонаблюдения на объектах предпринимательства исключительно на период проведения снятия остатков товарно-материальных ценностей, а также при установления налогового поста и направлено на защиту интересов как государства, так и бизнеса.

В настоящее время на общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров, которым предлагается утвердить порядок применения данной нормы.

Отметим, предлагаемые изменения направлены на детальную регламентацию процедур, повышение прозрачности действий должностных лиц и минимизацию возможных спорных ситуаций между налоговыми органами и субъектами предпринимательства.

Реализация данной нормы способствует цифровизации налогового администрирования, снижению уровня теневой экономики и формированию равных условий для ведения предпринимательской деятельности, а не усилению административного давления.


ГНС, видеонаблюдение, налоги в Кыргызстане
