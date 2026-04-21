Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 102.70 - 103.55

Водитель BMW совершил наезд на инспектора и попытался скрыться

367  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке водитель BMW совершил наезд на инспектора УПСМ и скрылся. Спустя несколько часов его задержали сотрудники милиции.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 10:00 во время проверки документов. Водитель воспользовался моментом и наехал на сотрудника, после чего уехал с места происшествия.

Сразу после случившегося был ориентирован весь личный состав. В результате оперативных мероприятий подозреваемого удалось задержать.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 280 "Хулиганство" УК КР. Он водворён в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457954
Теги:
ДТП, Бишкек, автомобили, ГУОБДД, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  