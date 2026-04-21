Водитель BMW совершил наезд на инспектора и попытался скрыться

В Бишкеке водитель BMW совершил наезд на инспектора УПСМ и скрылся. Спустя несколько часов его задержали сотрудники милиции.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 10:00 во время проверки документов. Водитель воспользовался моментом и наехал на сотрудника, после чего уехал с места происшествия.

Сразу после случившегося был ориентирован весь личный состав. В результате оперативных мероприятий подозреваемого удалось задержать.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 280 "Хулиганство" УК КР. Он водворён в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.