Задержаны начальник отдела и оперативный сотрудник СБНОН МВД

ГКНБ пресёк противоправную деятельность должностных лиц СБНОН МВД КР, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы и легализации денежных средств.

По данным ведомства, 17 апреля задержаны начальник отдела и оперативный сотрудник, которые требовали у гражданина Российской Федерации 9 млн рублей (около 100 тысяч долларов США) за содействие в смягчении наказания по делу о незаконном обороте наркотиков.

Следствием установлено, что для сокрытия преступной схемы использовалась дистанционная система получения денег. Средства, вырученные семьёй фигуранта от продажи имущества, переводились частями из России на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

В дальнейшем для обналичивания и легализации средств на территории Кыргызстана привлекались третьи лица, что позволяло скрывать причастность к финансовым операциям.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания ГКНБ. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других возможных участников схемы.