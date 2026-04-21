Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 102.70 - 103.55

"Кыргызиндустрия" перешла под контроль управделами президента

345  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров Кыргызстана перераспределил полномочия по управлению государственными активами. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, функции по реализации прав акционера государства в ОАО "Кыргызиндустрия" переданы от Государственного агентства по управлению государственным имуществом управлению делами президента.

Как отмечается, изменения направлены на повышение эффективности деятельности компаний с государственным участием и совершенствование корпоративного управления.

Также внесены корректировки в постановление 2021 года о создании "Кыргызиндустрии" - один из подпунктов признан утратившим силу.

Реализацию решения будут обеспечивать управление делами президента совместно с Госагентством по управлению госимуществом. Контроль за исполнением возложен на администрацию президента.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457959
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  