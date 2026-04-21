"Кыргызиндустрия" перешла под контроль управделами президента

Кабинет министров Кыргызстана перераспределил полномочия по управлению государственными активами. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, функции по реализации прав акционера государства в ОАО "Кыргызиндустрия" переданы от Государственного агентства по управлению государственным имуществом управлению делами президента.

Как отмечается, изменения направлены на повышение эффективности деятельности компаний с государственным участием и совершенствование корпоративного управления.

Также внесены корректировки в постановление 2021 года о создании "Кыргызиндустрии" - один из подпунктов признан утратившим силу.

Реализацию решения будут обеспечивать управление делами президента совместно с Госагентством по управлению госимуществом. Контроль за исполнением возложен на администрацию президента.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.