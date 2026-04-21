Наркотики из Таиланда спрятали в стуле. В Бишкеке задержаны подозреваемые

В Бишкеке задержаны двое подозреваемых в организации ввоза наркотиков через международные почтовые отправления. Операцию провели сотрудники таможни и СБНОН МВД КР.

По данным ведомства, 26 марта задержание прошло в ходе спецоперации с применением метода "контролируемой поставки" при получении посылки из-за рубежа.

Ранее, 21 марта, в Центре международного почтового обмена "Кыргыз почтасы" при таможенном контроле был выявлен подозрительный груз, прибывший из Таиланда. В складном стуле, проверенном с помощью сканера, обнаружили скрытое вещество растительного происхождения. По предварительным данным, речь идёт о гашише весом около 700 граммов.

В настоящее время назначены судебно-химические экспертизы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех причастных к преступной схеме.