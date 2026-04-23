Кыргызстан нарастит экспорт ягод в Россию

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР прошла рабочая встреча с генеральным директором Ягодного союза РФ Игорем Бугорским. Главной темой обсуждения стали развитие ягодоводства в республике и укрепление экспортного потенциала отрасли.

Стороны детально обсудили выращивание новых сортов вишни, востребованных на внешних рынках, а также вопросы формирования стабильных каналов сбыта. Особое внимание уделили внедрению современных агротехнологий, которые позволят повысить эффективность производства.

Ягодный союз РФ выразил готовность поддержать кыргызстанских аграриев по нескольким направлениям:

обеспечение хозяйств качественным посадочным материалом; обучение фермеров и агрономов современным методам работы; методическая поддержка развития ягодного сектора.

Российская сторона подтвердила высокую заинтересованность не только в импорте свежих ягод, но и в их промышленной переработке, включая закупку замороженной продукции. Растущий спрос на российском рынке создает благоприятные условия для наращивания экспорта из Кыргызстана.

Для справки: Ягодный союз Российской Федерации объединяет более 120 участников, среди которых крупные производители, технологи и логистические компании, и является ключевым игроком на отраслевом рынке России. По итогам встречи стороны выразили готовность к реализации совместных долгосрочных проектов.