Жыргалбек Курманбеков: Сносы домов проводятся строго по решению суда

- Назгуль Абдыразакова
Директор Службы судебных исполнителей (ССИ) Жыргалбек Курманбеков в интервью изданию VB.KG разъяснил ситуацию со сносом дома в жилмассиве "Ак-Ордо-3", вызвавшего определенный резонанс в обществе. По словам главы ведомства, все действия проводились строго по закону и на основании вступившего в силу решения Ленинского районного суда.

Курманбеков подчеркнул, что ведомство не действует по личной инициативе, а лишь исполняет финальные акты судебных разбирательств, которые могут длиться годами.

- Ранее должникам, незаконно занимающим данную территорию, было вручено предложение о добровольном исполнении судебного решения. Однако в установленный срок оно исполнено не было, - отметил он.

По его словам, все действия проводились строго в рамках законодательства и исключительно на основании судебных актов.

- Хотим особо подчеркнуть, что исполнительные действия, такие как выселение и снос, осуществляются только на основании решений судов, вступивших в законную силу. Мы не действуем по собственной инициативе, - заявил Курманбеков.

Он пояснил, что подобные ситуации возникают в результате длительных судебных споров между гражданами.

- Это споры между двумя сторонами, которые могут рассматриваться годами. По итогам разбирательства суд определяет, чьи права нарушены, и выносит решение. Наша задача - исполнить это решение и восстановить права той стороны, в чью пользу оно принято, - сказал глава службы.

При этом, как подчеркнул Курманбеков, факт обжалования решения не является основанием для приостановления исполнительных действий, если оно уже вступило в силу.

- Граждане часто ссылаются на то, что подали жалобу и просят отсрочку. Однако, если судебный акт вступил в законную силу, мы не имеем права приостанавливать исполнение, - отметил он.

В службе также заявили, что перед началом принудительных мер гражданам предоставляется время для добровольного исполнения, а также разъясняются их права и обязанности.

- Все процедуры находятся на контроле. На сегодняшний день по республике насчитывается 233 исполнительных производства по выселению и 129 по сносу незаконных построек, - сообщил Курманбеков.

Отдельно он прокомментировал общественную реакцию и освещение подобных случаев.

- В обществе и в отдельных публикациях создается впечатление, что судебные исполнители действуют в интересах одной из сторон. Это не соответствует действительности. Мы исполняем решения суда и действуем строго в рамках закона, - заключил глава службы.

Ранее пресс-служба ССИ при Генеральной прокуратуре КР предоставила детальную хронологию событий по объекту в селе Ново-Павловка (ул. Проектируемая, 2012). Сообщается, что исполнительный лист о сносе был выдан Ленинским райсудом Бишкека.

Еще 4 марта 2026 года должникам (К. уулу Н. и И. Р.) вручили предложение добровольно освободить территорию, но они этого не сделали. В связи с этим на 21 апреля было назначено принудительное исполнение, о чем граждан письменно уведомили за несколько дней до выезда техники.

В ведомстве уточнили, что операция проводилась в соответствии со статьей 100 Закона "Об исполнительном производстве". Для обеспечения безопасности и порядка на месте дежурили сотрудники милиции, МЧС со спецтехникой, медики скорой помощи и представители РЭС. В ССИ предупредили: материалы по всем фактам воспрепятствования сносу будут передаваться в органы внутренних дел для возбуждения уголовных дел.


