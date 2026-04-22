"Кыргызстан предстанет на Форуме женщин ШОС во всем национальном величии"

В рамках Бишкекского юбилейного саммита глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в августе этого года, 26-27 июня состоится Форум женщин стран ШОС, подготовка к которому активно ведется.

Эстафету его проведения передала Конгрессу женщин Кыргызстана Всекитайская федерация женщин по окончании последнего, шестого, форума, прошедшего в сентябре 2024 года в городе Циндао. И именно Министерство труда, социального обеспечения и миграции, Конгресс женщин, Торгово-Промышленная палата возглавили подготовку к проведению этой крупной международной встречи женщин в Бишкеке.

Седьмой Форум женщин стран ШОС не за горами. В чём его особенность по сравнению с предыдущими форумами? Почему было решено проводить такие масштабные встречи женщин разных стран? Какова повестка дня предстоящего форума? Насколько велик интерес к нему в международном сообществе? На эти и другие вопросы "Вечерний Бишкек" попросил ответить главного организатора встречи - президента Конгресса женщин Кыргызстана Замиру Акбагышеву.

- Начну с того, что интерес к предстоящему форуму огромный. И это понятно. Роль женщин во всем мире и во всех областях жизни общества разных стран растёт, причём динамично. И это, на мой взгляд, - глобальная тенденция, простирающаяся в будущее. Поскольку мы, женщины, не только неотъемлемая составляющая нынешнего исторического процесса, но и его всё более значимая движущая сила, требующая объединения усилий женщин, женских организаций всех стран для преодоления вызовов, возникающих в каждой стране и в мире в целом. Первый Форум женщин ШОС, прошедший в 2018 году в Пекине по инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина, показал, что его идея объединить силы женщин стран-членов ШОС для стимулирования совместного развития, для практических действий женщин упала, образно говоря, на благодатную почву. Помнится, что мы, участницы первой такой встречи, были единодушны в том, чтобы сделать форум ШОС регулярным, чтобы вместе строить, как сказал тогда лидер Китая, более прекрасный дом ШОС.

С тех пор наш прекрасный дом стал большим и многонациональным. Десять стран-членов ШОС занимают одну четвертую территории всего земного шара, это 35 миллионов квадратных километров, то есть 65 процентов площади Евразии, самого крупного континента, население которого составляет три с половиной миллиарда человек - почти половина всех людей, живущих на планете. А валовый внутренний продукт стран ШОС – почти 25 триллионов долларов. Это четверть мирового ВВП. И эти успехи ШОС множим и мы, женщины. Не ошибусь, если даже скажу, хозяйки дома.

Вместе со своими подругами я принимала участие в работе всех форумов. И могу со всей ответственностью заявить, что такие встречи играют большую роль в укреплении чувств симпатии между народами разных стран и в содействии их духовному сближению. То есть женский форум заявил о себе как востребованная и авторитетная структура, способствующая консолидации женского движения ШОС.

Замира Акбагышевна, в чём особенность нынешнего форума по сравнению с предыдущим, прошедшем в Бишкеке в 2019 году?

- Да, мы принимаем Форум женщин ШОС второй раз. Конечно, по духу, значению второй форум, можно сказать, преемник первого. Но с тех пор прошло много лет, многое изменилось в положении женщин и в жизни стран-членов ШОС. Саммит глав государств-членов организации пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию". Наша повестка будет максимально созвучна ему. Мы будем говорить о расширении экономического взаимодействия между женщинами-предпринимателями стран ШОС с учетом их практик в решении проблем, с которыми сталкиваются женщины, о роли цифровых технологий в расширении возможностей для женщин, о влиянии инноваций на их жизнь, о снижении социально-экономических рисков с учетом гендерных аспектов.

Форум – это та влиятельная международная платформа, которая придает дополнительный импульс женскому движению, предоставляя возможность для прямого диалога, обмена лучшими практиками и выработки совместных решений. Обсуждая вопросы экономического лидерства женщин, цифровизации, социальной поддержки, мы аккумулируем успешный опыт разных стран, чтобы вместе добиваться впечатляющих успехов. Надеемся, что во время Бишкекского форума состоится конструктивный обмен мнениями профессионалов, имеющих практический опыт решения проблем в самых разных сферах.

Но в условиях, когда в мире нарастают вызовы, женщины как хранительницы мироздания не могут молчать…

- В повестке форума нет тематического блока, посвящённого непосредственно нынешнему состоянию международных отношений, но всё равно от них никуда не денешься. Как писал великий русский историк и писатель М. Карамзин, "гони природу в дверь, она влетит в окно". Думается, в обсуждении докладов, эта злободневная тема будет затронута участниками форума.

Сколько участниц приедет в Бишкек?

- О своем желании участвовать в форуме уже заявили представители почти всех стран ШОС. Конечно же, интерес к форуму большой и в нашей стране. На него прибудут женщины из всех наших регионов. Ждем авторитетные делегации из Китая, России и других государств. Конгресс женщин Кыргызстана на протяжении многих лет активно взаимодействует с Всекитайской федерацией женщин - крупнейшей и авторитетнейшей организацией, представляющей интересы женщин Китая. В рамках нашего сотрудничества мы провели множество совместных мероприятий: форумы женщин ШОС, создавали и открывали центры по обучению женщин, проводили конференции в рамках "Пояса и пути", обменивались опытом в сфере поддержки женского предпринимательства. За время сотрудничества еще раз убедились, что Компартия Китая целенаправленно создает миллионы возможностей для женщин, кардинально меняя, улучшая их жизнь. И как итог - в достижения страны они вносят свои знания и силы. Не случайно же именно в Китае родилось крылатое выражение: женщины держат половину неба.

На форум ждем большую делегацию из Китая во главе с председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Ицинь, а также руководителей женских организаций из Шанхая, провинции Шаньси, Синьцзян-Уйгурского автономного района, с которыми у нас сложились особенно доверительные и деловые отношения.

Из России ожидаем Екатерину Лахову, президента Союза женщин России, Галину Карелову, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, и, конечно, представителей "Росатома", с которыми у конгресса заключен договор о сотрудничестве. Делегация тоже будет представительной. Делегации других стран тоже будут представлены известными представительницами международного женского движения. Всё это, несомненно, повышает политическую и общественную значимость форума, укрепляет уверенность в том, что он полностью оправдает связанные с ним ожидания.

По результатам форума будет принята резолюция, в которой будут зафиксированы призывы к правительствам стран-членов ШОС принять все возможные меры по поддержке и защите женщин.

Несколько сотен женщин из разных стран ШОС соберутся вместе в Бишкеке. Помимо официальной части, что для них приготовлено?

- Конечно же, мы учли состав участников и предусмотрели много креативных вещей. Первый день форума будет, так сказать, рабочим, а во второй хотим познакомить гостей с национальными культурой, бытом, кухней, играми, то есть представить Кыргызстан во всем его национальном величии. Планируем удивить гостей изделиями самых талантливых народных мастеров со всей страны на выставке прикладного искусства. Наши гости смогут не только приобрести на память удивительные по красоте и тонкости исполнения национальные изделия наших мастеров, но и познакомиться с культурой народа. Состоится открытие фестиваля этнической моды, дизайнеры покажут свои лучшие коллекции - одежду и аксессуары, которые не просто копируют национальный стиль, а вписывают его в современные модные тенденции. Это событие, думается, станет настоящим праздником этнического костюма.

Мы предложим участникам форума также оценить блюда национальной кухни во время гастрономического фестиваля "Кухня дружбы". Будут представлены блюда по нашим традиционным рецептам на любой вкус. А наша кухня, как известно, славится экологически чистыми продуктами, вкусная и сытная.

И еще покажем наши национальные игры. Такого никогда и ни на одном форуме не проводилось. Гости не только увидят, но и при желании могут посостязаться в ловкости и силе. Мы покажем им такие игры, как аркан тартыш - перетягивание каната, таяк тартыш - перетягивание палки, жаа атуу - стрельба из лука, чуко - игра в айчики, мык-кагуу – забивание гвоздя, камчы чабуу – хлестание кнутом, кылыч чабуу - рубка мечом, тогуз- коргоол - тогуз коргоол - настольная игра, беш таш - игра "пять камешков". Мы считаем, что это важная составляющая, ведь многие приедут в Кыргызстан впервые, а узнать народ, узнать страну лучше всего можно через национальный колорит, через общение. Разумеется, будет предоставлена возможность неформального общения кыргызских женщин со своими зарубежными подругами.

По словам президента Конгресса женщин Замиры Акбагышевой, открыт набор волонтеров для проведения женского форума ШОС, который пройдет в Бишкеке 26–27 июня этого года. Это уникальная возможность поработать в международной команде, прокачать навыки коммуникации и организации, получить ценный опыт и новые знакомства, стать частью вдохновляющего женского сообщества. "Мы ищем активных, ответственных и мотивированных волонтёров, готовых внести свой вклад в проведение форума высокого уровня", - добавила Замира Акбагышева.

Пресс-служба Конгресса женщин Кыргызстана Фарзона Тохирова.