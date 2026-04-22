В Токмоке мужчина ударил знакомого ножом. Пострадавший в реанимации

В Токмоке задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему знакомому.

По данным ГУВД Чуйской области, инцидент произошёл 18 марта около 14:00 на улице Ленина. В ходе словесного конфликта гражданин Д.В., 1976 года рождения, кухонным ножом ударил в грудь своего знакомого С.А., 1986 года рождения, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение ЦОВП города Токмок.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Его водворили в ИВС.

Назначены необходимые экспертизы. Следственные действия продолжаются.