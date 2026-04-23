Кыргызстан презентовал инвестиционные возможности Палестине

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в Кыргызской Республике Ваилем Ахмедом Батрехи. Стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализацию совместных проектов.

По данным агентства, кыргызская сторона представила информацию об инвестиционном потенциале страны, проводимых реформах и мерах государственной поддержки инвесторов. Речь идёт о налоговых преференциях, механизмах государственно-частного партнёрства и сопровождении проектов по принципу единого окна.

В ходе переговоров отдельно рассмотрены возможности сотрудничества в строительстве, инфраструктуре, агропромышленном комплексе и туризме.

Как отметил Равшанбек Сабиров, Кыргызстан проводит политику по созданию благоприятной и предсказуемой инвестиционной среды и заинтересован в развитии взаимовыгодного партнёрства.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к углублению сотрудничества, развитию инвестиционных связей и активизации взаимодействия между деловыми кругами двух стран.


инвестиции, Палестина, сотрудничество, Кыргызстан
