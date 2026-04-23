В Бишкеке пройдёт акция к Европейской неделе иммунизации

Сегодня в Бишкеке пройдёт информационно-просветительская акция, приуроченная к Европейской неделе иммунизации. Об этом сообщает прессс-служба Минздрава.

Основная цель акции - повышение осведомлённости населения о важности вакцинации, напоминание о необходимости своевременной иммунизации, а также привлечение внимания к защите здоровья детей и взрослых от вакциноуправляемых инфекций.

Для гостей подготовлена программа с флешмобами, разъяснительными беседами о вакцинации, выступлениями врачей-иммунологов и педиатров. Также желающие смогут получить пропущенные прививки и освоить навыки первой медицинской помощи.

Организаторы приглашают бишкекчан и гостей столицы принять участие в акции.

Мероприятие состоится в ТРЦ "Бишкек Парк" с 16:00 до 18:00.


