Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

В Чункурчаке провели экорейд перед туристическим сезоном

312  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В зоне отдыха Чункурчак инспекторы провели профилактический рейд в преддверии летнего туристического сезона. Основной акцент сделан на соблюдении санитарных норм, защите природы и подготовке популярного маршрута к наплыву отдыхающих.

Как сообщили в Службе экологического и технического надзора, с представителями бизнеса проведён инструктаж по организации сбора и своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов. Владельцам юрточных городков и зон отдыха вручены уведомления о необходимости строгого соблюдения требований.

Параллельно инспекторы разъясняли туристам правила экологичного поведения. Речь шла о недопустимости загрязнения рек и родников, соблюдении принципа "принёс - унеси с собой", а также бережном отношении к флоре и соблюдении пожарной безопасности.

В ведомстве отмечают, что нагрузка на горные районы ежегодно растёт, и призывают граждан ответственно относиться к природе.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики напоминает: сохранение природного богатства страны зависит от каждого.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458024
Теги:
Минприродресурсов, мусор, туризм, Чуйская область, экология
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  