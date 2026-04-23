В Чункурчаке провели экорейд перед туристическим сезоном

В зоне отдыха Чункурчак инспекторы провели профилактический рейд в преддверии летнего туристического сезона. Основной акцент сделан на соблюдении санитарных норм, защите природы и подготовке популярного маршрута к наплыву отдыхающих.

Как сообщили в Службе экологического и технического надзора, с представителями бизнеса проведён инструктаж по организации сбора и своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов. Владельцам юрточных городков и зон отдыха вручены уведомления о необходимости строгого соблюдения требований.

Параллельно инспекторы разъясняли туристам правила экологичного поведения. Речь шла о недопустимости загрязнения рек и родников, соблюдении принципа "принёс - унеси с собой", а также бережном отношении к флоре и соблюдении пожарной безопасности.

В ведомстве отмечают, что нагрузка на горные районы ежегодно растёт, и призывают граждан ответственно относиться к природе.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики напоминает: сохранение природного богатства страны зависит от каждого.