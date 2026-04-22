Бишкекчанин оштрафован за оскорбления и рукоприкладство

В Бишкеке мужчину оштрафовали за мелкое хулиганство после инцидента с иностранными гражданами. Решением Ленинского районного суда ему назначен штраф в размере 5500 сомов.

Как сообщили в УВД Ленинского района, факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованном видео неизвестный мужчина выражался нецензурной бранью в адрес иностранных граждан и ударил одного из них.

Несмотря на то, что заявлений в милицию не поступало, информация была зарегистрирована в АИС ЖУИ, после чего сотрудники установили личность нарушителя. Им оказался гражданин Д.Э., 1985 года рождения, которого доставили в отделение.

В отношении мужчины составлен протокол по статье 126 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики "Мелкое хулиганство".

В милиции призвали граждан соблюдать нормы общественного порядка, не допускать агрессии и уважительно относиться к окружающим.


Теги:
хулиганство, Бишкек, милиция
Комментарии
