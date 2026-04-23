Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

В Ат Баши оценили породные качества арашанских овец

260  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ат-Башинском районе состоялась специализированная ярмарка арашанских овец, объединившая ведущих животноводов региона. Организаторами мероприятия выступили районное управление сельского хозяйства совместно с профессиональным сообществом "Арашан".

В экспозиции приняли участие фермеры из Нарынской и Чуйской областей, которые представили более 100 голов элитного поголовья. Участники продемонстрировали выдающиеся породные характеристики животных, включая их рекордный вес и специфику содержания в условиях высокогорья. По словам организаторов, торги на площадке прошли активно, вызвав большой интерес со стороны покупателей и заводчиков.

Основной целью мероприятия стал обмен опытом между фермерами и популяризация племенного дела. Эксперты подчеркивают, что проведение подобных ярмарок напрямую способствует развитию животноводческой отрасли в регионах и повышению качества генофонда мелкого рогатого скота в республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458030
Теги:
Нарынская область, ярмарка, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  