В Ат Баши оценили породные качества арашанских овец

В Ат-Башинском районе состоялась специализированная ярмарка арашанских овец, объединившая ведущих животноводов региона. Организаторами мероприятия выступили районное управление сельского хозяйства совместно с профессиональным сообществом "Арашан".

В экспозиции приняли участие фермеры из Нарынской и Чуйской областей, которые представили более 100 голов элитного поголовья. Участники продемонстрировали выдающиеся породные характеристики животных, включая их рекордный вес и специфику содержания в условиях высокогорья. По словам организаторов, торги на площадке прошли активно, вызвав большой интерес со стороны покупателей и заводчиков.

Основной целью мероприятия стал обмен опытом между фермерами и популяризация племенного дела. Эксперты подчеркивают, что проведение подобных ярмарок напрямую способствует развитию животноводческой отрасли в регионах и повышению качества генофонда мелкого рогатого скота в республике.