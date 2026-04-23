В Бишкеке обучение в частных школах достигает 1,34 млн сомов

- Назгуль Абдыразакова
В информационном пространстве, в том числе в социальных сетях и средствах массовой информации, активно обсуждается рост стоимости обучения в частных школах. Об этом сообщили в Службе антимонопольного регулирования.

Отмечается значительное повышение цен в ряде частных школ, в связи с чем высказывается обеспокоенность.

В этой связи в апреле текущего года Службой антимонопольного регулирования проведён мониторинг стоимости обучения в 45 из 104 частных школ города Бишкек.

По его итогам установлено, что в отдельных частных школах годовая стоимость обучения достигает от 570 тысяч до 1 миллиона 340 тысяч сомов.

В то же время в других частных школах данный показатель составляет от 40 тысяч до 150 тысяч сомов в год.

В рамках анализа стоимости обучения в частных школах и высших учебных заведениях города Бишкек проведено сравнительное исследование.

Так, в Кыргызском национальном университете стоимость обучения начинается от 43 тысяч сомов в зависимости от выбранной специальности, а в Кыргызско-Российском Славянском университете от 110 тысяч сомов.

Вместе с тем в Американском университете в Центральной Азии средняя стоимость обучения составляет от 447 тысяч сомов в год.

В целом, по данным Службы, в ведущих высших учебных заведениях Бишкека стоимость обучения в среднем составляет от 107 тысяч до 152 тысяч сомов в год, тогда как в ведущих частных школах этот показатель достигает от 313 тысяч до 580 тысяч сомов.

В связи с этим Службой антимонопольного регулирования внесён ряд предложений в адрес Министерства образования и науки Кыргызской Республики и мэрии города Бишкек, в том числе:

принять оперативные меры по стабилизации текущих цен на обучение в частных школах;

провести анализ себестоимости образовательных услуг в частных школах с годовой оплатой свыше 200 тысяч сомов;

ввести обязательные требования по открытой публикации стоимости обучения, структуры оплаты и порядка её изменения;

разработать типовые правила, обеспечивающие равные условия и доступность образования.


Сейчас читают
