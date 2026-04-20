Бактыгуль Курманбекова одержала победу на международном турнире в Китае

Кыргызстанская спортсменка Бактыгуль Курманбекова успешно выступила на международном турнире по смешанным единоборствам, который прошел 18 апреля в городе Люйлян.

Турнир JCK Kings 013, организованный бойцовской лигой Jue Cheng King, собрал бойцов из разных стран и стал одним из заметных событий в азиатском календаре ММА. В поединке Курманбекова встретилась с представительницей Китая Сяони Лю. Бой прошел под контролем кыргызстанки: с первых минут она навязала высокий темп, демонстрируя уверенную работу как в стойке, так и в партере.

По итогам трех раундов судейская коллегия единогласно отдала победу Бактыгуль Курманбековой.

Отдельное внимание зрителей привлек предматчевый эпизод: на битве взглядов (стердауне) кыргызстанка проявила уважение к сопернице, вручив ей подарок и обняв ее. Жест получил положительный отклик публики и добавил интереса к самому поединку.

Победа Курманбековой укрепляет позиции кыргызстанских бойцов на международной арене и подтверждает рост уровня женского ММА в стране.