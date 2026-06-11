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На кинофестивале в Бишкеке отменили показ фильма "Курак"

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Специальный показ художественного фильма "Курак", запланированный на 11 июня в рамках IV Бишкекского международного кинофестиваля, отменен. Об этом сообщила дирекция фестиваля.

Показ должен был стать национальной премьерой картины режиссеров Эрке Джумакматовой и Эмиля Атагельдиева. Однако, как пояснили организаторы, фильм не получил Государственное регистрационное удостоверение, без которого его публичная демонстрация на территории Кыргызстана невозможна.

По информации дирекции кинофестиваля, официальное уведомление об отказе в выдаче регистрационного удостоверения поступило 9 июня из киноцентра "Кыргызтасмасы". Документ подписан директором учреждения Бегалы уулу Улукбеком. Решение было принято на основании протокола ведомственной комиссии Департамента кинематографии от 6 июня 2026 года по результатам экспертной оценки фильма.

Вместе с тем картина уже получила широкое международное признание и была отмечена рядом престижных наград на зарубежных кинофестивалях.

Так, на 30-м Международном кинофестивале в Пусане фильм удостоился главного приза программы Jiseok Award и специальной награды Bangladesh July Memorial Award. На 24-м Международном кинофестивале в Дакке картина получила Гран-при как лучший фильм. На 32-м Международном фестивале азиатского кино во французском Везуле "Курак" стал одним из главных триумфаторов, завоевав Гран-при международного жюри, приз кинокритиков и приз молодежного жюри. Еще одной международной наградой стал приз прессы на фестивале DEA Open Air International Film Festival в Албании.

Помимо этого, фильм был включен в программы ряда международных кинофорумов. Его показы состоялись на кинофестивалях в Колумбии, США, Люксембурге, Индии и Швейцарии. Картина также принимала участие в конкурсных и специальных программах международных фестивалей в Северной Америке, Европе, Южной Америке и Азии.

Фильм "Курак" представляет собой социальную драму, основанную на реальных событиях. В центре сюжета - несколько переплетенных историй, рассказывающих о положении женщин в современном обществе. Авторы поднимают темы домашнего насилия, нарушения прав женщин, общественного давления, распространения радикальных идеологий и проблем, связанных с защитой жертв преступлений.

В дирекции Бишкекского международного кинофестиваля выразили сожаление в связи с отменой показа и сообщили, что в программе фестиваля произошли соответствующие изменения.


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URL: https://www.vb.kg/459283
Теги:
кино, фестиваль, Бишкек, женщины
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