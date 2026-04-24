Песков: В Москве будут рады визиту Садыра Жапарова на параде Победы

В Москве будут рады видеть президента Кыргызстана Садыра Жапарова на параде Победы 9 мая, если он примет решение приехать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если он посчитает необходимым и возможным, конечно, в Москве будут рады его видеть", – сказал Песков "Первому каналу".

23 апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Жапаровым, прибывшим в Москву с рабочим визитом. Открывая встречу, российский лидер отметил выполнение достигнутых до этого договоренностей и развитие сотрудничества.

Жапаров, в свою очередь, подчеркнул прочный характер связей двух стран. Он также напомнил о предстоящем саммите ШОС в Бишкеке 31 августа и 1 сентября и отметил, что Кыргызстан рассчитывает на участие российского президента.

Источник: Ведомости