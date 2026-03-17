В Московском районе задержали подозреваемого в убийстве

В Московском районе Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве мужчины, тело которого обнаружили во дворе дома в селе Садовое. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным милиции, тело погибшего гражданина П.О., 1993 года рождения, жителя Кара-Балты было обнаружено 16 марта 2026 года с признаками насильственной смерти. Оно направлено в морг, назначены судебные экспертизы.

Следствие установило, что 14 марта П.О. пришел в гости к С.С. В ночь с 15 на 16 марта во время распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. В ходе ссоры С.С. нанес удар кухонным ножом в область шеи, от которого потерпевший скончался.

Подозреваемый С.С., 1988 года рождения задержан и водворен в ИВС.

Расследование продолжается.


Теги:
алкоголь, задержание, убийство, Чуйская область
Сейчас читают
