С 1 сентября изменятся условия получения пособия "Уй-булого комок"

Кабинет Министров Кыргызской Республики пересмотрел механизм предоставления ежемесячного пособия "Уй-булого комок" нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет. Соответствующее постановление № 242 принято 10 апреля 2026 года. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

По данным Минтруда в рамках обновления увеличен размер гарантированного минимального дохода с 1000 до 1500 сомов, который используется при определении нуждаемости семьи для назначения пособия.

Также уточнены имущественные критерии. Теперь право на получение пособия сохраняется за малообеспеченными семьями, имеющими в собственности одно жилое помещение. При наличии двух и более жилых объектов пособие не назначается.

Кроме того, пересмотрен критерий по транспортным средствам: срок эксплуатации легкового автомобиля сокращён с 20 до 15 лет, включая год выпуска.

Как отмечается, в населённых пунктах, где установлен районный коэффициент, выплата пособия "Уй-булого комок" будет производиться с его учётом.

Изменения направлены на расширение охвата и повышение адресности социальной поддержки нуждающихся семей с детьми.


Минтруда, пособия, Кыргызстан
Сейчас читают
