Погода
$ 87.30 - 87.71
€ 102.70 - 103.55

В КР начнут аннулировать регистрацию бездействующих ИП

259  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики опубликовала перечень бездействующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который включены 21 584 налогоплательщика.

По данным ведомства, в списке значатся 8 712 юридических лиц и 12 872 индивидуальных предпринимателя.

После истечения 30 календарных дней с момента официального опубликования перечня территориальные налоговые органы получат право приступить к процедуре принудительной ликвидации юридических лиц и аннулирования регистрации индивидуальных предпринимателей.

В течение этого срока кредиторы и иные заинтересованные лица могут обратиться в налоговые органы с заявлением о приостановлении процедуры при наличии соответствующих оснований или спорных вопросов.

Как отмечается, работа проводится в рамках процедуры принудительной дерегистрации бездействующих субъектов.

Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте Государственной налоговой службы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458063
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане, предприниматель
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  