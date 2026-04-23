В КР начнут аннулировать регистрацию бездействующих ИП

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики опубликовала перечень бездействующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который включены 21 584 налогоплательщика.

По данным ведомства, в списке значатся 8 712 юридических лиц и 12 872 индивидуальных предпринимателя.

После истечения 30 календарных дней с момента официального опубликования перечня территориальные налоговые органы получат право приступить к процедуре принудительной ликвидации юридических лиц и аннулирования регистрации индивидуальных предпринимателей.

В течение этого срока кредиторы и иные заинтересованные лица могут обратиться в налоговые органы с заявлением о приостановлении процедуры при наличии соответствующих оснований или спорных вопросов.

Как отмечается, работа проводится в рамках процедуры принудительной дерегистрации бездействующих субъектов.

