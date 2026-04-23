Недвижимость и хорватский ВНЖ – где факт, а где путаница

Можно ли оформить ВНЖ Хорватии при покупке недвижимости? Я работаю с недвижимостью и давно заметил: как только речь заходит о зарубежных объектах, людей интересуют не только метры, цена и море рядом. Почти всегда следом возникает второй вопрос - может ли такая покупка помочь с другими задачами: пребыванием в стране, документами, статусом, более спокойным планированием жизни. В последнее время всё чаще вижу интерес именно к Хорватии, поэтому собрал короткий профессиональный разбор без лишних обещаний: что недвижимость там действительно даёт, а что ей часто приписывают зря.

Да, но с важной оговоркой: покупка недвижимости в Хорватии не работает как классическая "золотая виза" и не даёт автоматического права на постоянное проживание. Для граждан третьих стран хорватские правила допускают временный вид на жительство по категории "иные цели", и одним из подтверждающих документов по этой категории прямо указан правоустанавливающий документ на недвижимость в Хорватии. Одновременно общее правило по временным основаниям остаётся стандартным: нужно подтвердить цель пребывания, иметь действующий паспорт, средства на жизнь, медстраховку, а при первом оформлении - также документ о несудимости из страны гражданства или длительного проживания.

Это значит, что формально ответ на вопрос - да, можно оформить временный статус, если речь идёт о гражданине страны вне ЕС/ЕЭЗ и если он проходит по общей процедуре временного пребывания. Но важно правильно понимать сам механизм: недвижимость здесь - не "инвестиционная программа", а основание для временного пребывания по одной из предусмотренных законом категорий.

Главное ограничение в том, что такой статус обычно выдают на срок до одного года, а временное пребывание по категории "иные цели" в общем порядке не продлевается. Из этого следует практический вывод: покупка квартиры или дома в Хорватии может помочь получить временный ВНЖ, но в большинстве случаев не становится удобным и долгосрочным маршрутом для тех, кто рассчитывает жить в стране на постоянной основе.

У этого правила есть узкое исключение. Хорватское МВД отдельно указывает, что временное пребывание по категории "иные цели" может быть продлено для пенсионера - гражданина третьей страны старше 60 лет, если он является собственником недвижимости в Хорватии. Это исключение распространяется и на его супруга, партнёра или фактического партнёра. Для всех остальных собственников недвижимости рассчитывать на регулярное продление такого основания не стоит.

Из-за этого вокруг темы возникает много путаницы. Люди видят, что хорватские органы принимают выписку о праве собственности и делают вывод, будто недвижимость сама по себе всегда открывает путь к долгосрочному статусу. На практике документ о собственности используется сразу в двух разных ситуациях: во-первых, как возможное подтверждение основания по категории "иные цели", а во-вторых, как документ для подтверждения адреса проживания при регистрации адреса в Хорватии. Это не одно и то же. Наличие квартиры помогает подтвердить, где человек живёт, но само по себе не превращает краткосрочное или временное пребывание в долгосрочное право на жизнь в стране.

Отдельно нужно учитывать порядок подачи. Общее правило такое: заявление на временное пребывание подают через дипломатическое представительство или консульство Хорватии до въезда в страну. Если гражданину для въезда в Хорватию виза не нужна, он может подать заявление и в полицейском управлении или участке по месту предполагаемого пребывания. Для тех, кому виза нужна, возможность подать документы уже в Хорватии предусмотрена только в отдельных случаях, и покупка недвижимости сама по себе в этот перечень не входит.

Ещё один важный момент: ВНЖ через недвижимость не равен ПМЖ. Долгосрочное проживание в Хорватии возможно после пяти лет непрерывного законного пребывания, причём на момент вынесения решения у человека должен быть действующий статус временного проживания, убежища или дополнительной защиты. Поэтому сама по себе покупка недвижимости не гарантирует выход на долгосрочный статус. Более того, поскольку основание "иные цели" обычно не продлевается, для большинства заявителей это не выглядит прямой дорогой к долгосрочному проживанию. Это вывод из официальных правил по срокам и продлению.

Нужно также разделять граждан ЕС/ЕЭЗ и граждан третьих стран. Для граждан ЕЭЗ действует другой режим: если они планируют оставаться в Хорватии дольше трёх месяцев, они не оформляют тот же тип ВНЖ, что граждане третьих стран, а регистрируют временное пребывание в полиции. Поэтому обсуждение "ВНЖ через покупку недвижимости" обычно актуально именно для тех, кто приезжает из стран вне ЕС/ЕЭЗ.

На практике корректнее формулировать вопрос не так: "Даёт ли недвижимость право на ВНЖ?", а так: "Можно ли использовать право собственности на объект в Хорватии как основание для временного пребывания и какие у этого ограничения?" Ответ будет точнее. Да, можно. Но обычно речь идёт о временном статусе до года, без автоматического продления и без гарантии перехода в долгосрочное проживание.

Поэтому человеку, который рассматривает покупку жилья, стоит заранее понять цель. Если задача - просто законно находиться в стране дольше стандартного шенгенского лимита, основание через недвижимость может подойти. Если цель - переехать надолго, работать, перевезти семью или выйти на более устойчивый статус, нужно смотреть и другие основания: работу, воссоединение семьи, digital nomad, обучение или другие предусмотренные категории. За полным разбором оснований, документов, сроков и ограничений лучше перейти к отдельному материалу про ВНЖ Хорватии.