В Кочкорском районе открылся социальный магазин "Адал азык"

В Кочкорском районе Нарынской области начал работу новый социальный магазин "Адал азык". Проект реализован компанией "Тойбосс" при активном содействии районной государственной администрации, айыл окмоту Ормон-Хан и местного управления аграрного развития.

Основная цель открытия торговой точки - обеспечение жителей региона качественными продуктами питания по доступным ценам и укрепление продовольственной безопасности района. В ассортименте магазина широко представлена продукция бренда "Тойбосс", а также свежее мясо: говядина, конина и курятина.

Местные власти отмечают, что подобные инициативы позволяют населению приобретать товары первой необходимости без лишних торговых наценок. Открытие магазина стало результатом успешного взаимодействия государственного сектора и частного бизнеса в лице ОсОО "Тойбосс".


