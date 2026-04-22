Депутат: Родственники вовлекли 13-летюю кыргызстанку в проституцию в Дубае

Во время заседания Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева обратилась к представителям власти с просьбой взять под контроль расследование смерти 13-летней девочки, которую, по имеющейся информации, вовлекли в занятие проституцией в Дубае, после чего она покончила с собой.

По словам парламентария, к ней обратилась мать подростка. В настоящее время дело расследует милиция города Каракол.

Сурабалдиева, ссылаясь на слова матери, заявила, что к произошедшему могли быть причастны близкие девочки, которые подтолкнули её к этому.

"В последнее время происходят ужасающие и трагические случаи. Просим взять это дело под особый контроль. Мать находится в тяжёлом состоянии", - сказала депутат.