Жители села Новопокровка призывают спасти заброшенный памятник героям ВОВ

В Кыргызстане продолжается масштабная акция "Сохраним памятники Победы", направленная на инвентаризацию и восстановление мемориальных объектов, посвященных героям Великой Отечественной войны. В рамках этой общественной инициативы к организаторам обратились жители села Новопокровка Ысык-Атинского района Чуйской области с просьбой обратить внимание на монумент односельчанам, не вернувшимся с фронта.

По словам местных жителей, памятник остро нуждается в реставрации. Кроме того, необходимо комплексное благоустройство прилегающей территории: создание современного сквера, грамотное озеленение, установка освещения и скамеек. На данный момент объект выглядит заброшенным и неухоженным.

Старожилы вспоминают, что раньше в Новопокровке работали два колхоза - "Заветы Ильича" и имени Кирова. В каждом из них были установлены памятники сельчанам, погибшим на полях сражений. Однако после перестройки сельский клуб, находившийся рядом с одним из монументов, был снесен, и памятник остался без должного присмотра. При этом на его плитах высечены имена и фамилии жителей села, совершивших подвиг ради Победы. Для сравнения сельчане приводят в пример второй памятник, который поддерживается в образцовом состоянии: там регулярно высаживают цветы и проводят уборку.

Аксакалы Новопокровки уверены, что ситуацию можно исправить, если привлечь внимание властей, военных ведомств и организаций, ответственных за сохранение исторической памяти. Жители предлагают подойти к вопросу профессионально: привлечь ландшафтных дизайнеров, организовать конкурс среди студентов-архитекторов и продумать систему озеленения с использованием засухоустойчивых растений.

"Оставлять памятник в таком состоянии нельзя - это неправильно", - подчеркивают активисты. Они выражают надежду, что общереспубликанская акция поможет спасти важный исторический объект и вернуть ему достойный вид.