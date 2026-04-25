Погода
$ 87.32 - 87.70
€ 101.85 - 102.80

Жители села Новопокровка призывают спасти заброшенный памятник героям ВОВ

116  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане продолжается масштабная акция "Сохраним памятники Победы", направленная на инвентаризацию и восстановление мемориальных объектов, посвященных героям Великой Отечественной войны. В рамках этой общественной инициативы к организаторам обратились жители села Новопокровка Ысык-Атинского района Чуйской области с просьбой обратить внимание на монумент односельчанам, не вернувшимся с фронта.

По словам местных жителей, памятник остро нуждается в реставрации. Кроме того, необходимо комплексное благоустройство прилегающей территории: создание современного сквера, грамотное озеленение, установка освещения и скамеек. На данный момент объект выглядит заброшенным и неухоженным.

Старожилы вспоминают, что раньше в Новопокровке работали два колхоза - "Заветы Ильича" и имени Кирова. В каждом из них были установлены памятники сельчанам, погибшим на полях сражений. Однако после перестройки сельский клуб, находившийся рядом с одним из монументов, был снесен, и памятник остался без должного присмотра. При этом на его плитах высечены имена и фамилии жителей села, совершивших подвиг ради Победы. Для сравнения сельчане приводят в пример второй памятник, который поддерживается в образцовом состоянии: там регулярно высаживают цветы и проводят уборку.

Аксакалы Новопокровки уверены, что ситуацию можно исправить, если привлечь внимание властей, военных ведомств и организаций, ответственных за сохранение исторической памяти. Жители предлагают подойти к вопросу профессионально: привлечь ландшафтных дизайнеров, организовать конкурс среди студентов-архитекторов и продумать систему озеленения с использованием засухоустойчивых растений.

"Оставлять памятник в таком состоянии нельзя - это неправильно", - подчеркивают активисты. Они выражают надежду, что общереспубликанская акция поможет спасти важный исторический объект и вернуть ему достойный вид.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458079
Теги:
ВОВ, памятник, Ысык-Атинский район, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  