Кыргызстан обсудил спортивное сотрудничество со странами ШОС

В рамках заседания руководителей министерств и ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за сферу физической культуры и спорта, состоялись двусторонние встречи.

Директор Государственного агентства по делам физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызстана Урмат Асанбаев провёл переговоры с руководителями спортивных ведомств ряда стран-участниц.

Встречи прошли с представителями Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере спорта, текущие изменения в отрасли, а также новые инициативы, направленные на укрепление взаимодействия между государствами-участниками.