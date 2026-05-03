Кыргызстан обсудил спортивное сотрудничество со странами ШОС

- Самуэль Деди Ирие
В рамках заседания руководителей министерств и ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за сферу физической культуры и спорта, состоялись двусторонние встречи.

Директор Государственного агентства по делам физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызстана Урмат Асанбаев провёл переговоры с руководителями спортивных ведомств ряда стран-участниц.

Встречи прошли с представителями Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере спорта, текущие изменения в отрасли, а также новые инициативы, направленные на укрепление взаимодействия между государствами-участниками.


