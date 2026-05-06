История медсестры эвакогоспиталя: память о войне через судьбу одной семьи

Поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жеңиш" реализует проект по восстановлению памяти об эвакуационных госпиталях, работавших на территории Киргизской ССР в годы Великой Отечественной войны. После публикации статьи об этой инициативе в редакцию VB.KG обратилась Евгения Бабак - внучка перевязочной медсестры операционного блока эвакогоспиталя №1877 Ольги Васильевны Павченко (в девичестве Рыбинцевой). Она передала воспоминания своей бабушки, ставшие живым свидетельством самоотверженной работы медиков, прошедших всю войну.

Особое волнение вызывает архивный документ, найденный на портале "Память народа". В нем указано, что в случае гибели Ольги Васильевны - а ей на тот момент едва исполнилось 20 лет - извещение должно быть направлено ее матери. Этот документ датирован четвертым днем войны, а уже на пятый день молодая медсестра приняла присягу.

Историю жизни и службы ветерана рассказывает Евгения Бабак. По ее словам, Павченко Ольга Васильевна всю войну проработала в эвакогоспитале №1877. Родилась она в большой многодетной семье в подмосковной Кашире, где ее отец был председателем колхоза, а мама занималась домом и воспитанием детей. После окончания медицинского техникума Ольга Васильевна работала в хирургии в родном городе.

Через месяц после начала войны она приняла военную присягу и получила направление в эвакогоспиталь №1877, в котором прослужила до самой Победы. За годы войны госпиталь несколько раз эвакуировали, и во время одного из таких перемещений эшелон попал под бомбежку, в результате чего Ольга Васильевна получила контузию.

Госпиталь постоянно переезжал и чаще всего располагался в домах отдыха или прямо в вагонах на железнодорожных станциях. Бабушка вспоминала, как медикам приходилось мыть голову паровозной водой прямо на улице в лютый мороз, отчего кончики волос мгновенно превращались в ледяные сосульки. Все четыре года она трудилась в перевязочной и операционной. Несмотря на то что Ольга была простой медсестрой, ей доверяли давать наркоз, так как она обладала редким умением попадать иглой даже в самую сложную вену.

Ольга Васильевна часто рассказывала о войне, но делала это очень мягко. Внучка до сих пор помнит уютные вечера на маленькой кухне у теплой печки и эти тихие рассказы о том, что за военные годы пришлось пережить всё: и холод, и голод, и постоянные обстрелы, и бесконечные смерти.

Самым тяжелым испытанием для нее были моменты прибытия эшелонов с ранеными. Из-за долгого пути раны бойцов часто загнивали, и начиналось заражение. Нередко из-под бинтов выпадали личинки мух, а иногда и сами насекомые. С одной стороны, это выглядело пугающе, но с другой - личинки невольно спасали жизни, съедая отмершие ткани и препятствуя развитию некроза. Самыми тяжелыми пациентами, по ее воспоминаниям, были летчики и танкисты, которые поступали с глубокими ожогами всего тела.

У Ольги Васильевны были очень "легкие" руки, поэтому раненые старались попасть на перевязку именно к ней. Вопреки общим рекомендациям, она никогда не срывала присохшие бинты, а снимала их максимально аккуратно, постоянно разговаривая с бойцами, чтобы отвлечь их от невыносимой боли.

Именно в госпитале Ольга встретила свою судьбу. Однажды на лечение привезли Григория - бойца с тяжелым сквозным пулевым ранением плеча, повреждением кости и контузией. Во время перевязки произошло их знакомство, после которого Григорий старался попасть только к Ольге, даже если ради этого приходилось стоять в долгой очереди.

После выписки он вернулся на фронт. Через руки медсестры проходили тысячи таких бойцов, и она не надеялась встретить их снова. Однако Григорий вернулся, получив повторное ранение. Позже он признался, что специально просился именно в госпиталь №1877, чтобы вновь увидеть Ольгу. 23 февраля 1945 года они поженились, после чего каждый продолжил свой путь к Победе: Григорий встретил май сорок пятого в Берлине, а Ольга - в Подмосковье.

В своих воспоминаниях бабушка описывала май 1945 года как очень теплый месяц. В два часа ночи из радиорубки внезапно прозвучало долгожданное объявление о том, что война окончена и наступила Победа. Медперсонал выбежал в коридоры прямо в легком белье - люди обнимались, смеялись и плакали от счастья. Только когда в коридор вошел строгий пожилой начальник госпиталя, медики осознали, что они практически разделись, но в тот момент это уже никого не смущало. Весь персонал и раненые отмечали праздник до самого утра, а на рассвете ходячие пациенты, помогая тем, кто не мог передвигаться сам, начали потихоньку расходиться по домам, стремясь скорее вернуться к мирной жизни.

В 1946 году семья Павченко переехала во Фрунзе, где Ольга Васильевна работала медсестрой в городской больнице. Спустя десять лет, когда дедушка окончил сельхозтехникум, они перебрались в село Сретенка Московского района, где и прожили всю оставшуюся жизнь. Там Ольга Васильевна стала старшей медсестрой в местной больнице. Ее глубоко уважали и коллеги, и пациенты, а дома ее всегда ждали соседи, приходившие за уколами, советом или поддержкой.

Вместе супруги Павченко прожили 63 года, воспитав троих детей и семерых внуков. Для внучки Евгении они навсегда остались примером, научив ее любви к Родине, уважению к истории и умению ценить семью. Теперь эти важные ценности она старается передать своим детям.