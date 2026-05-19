Погода
$ 87.41 - 87.83
€ 101.50 - 102.50

Кыргызстанские каратисты завоевали 4 медали на турнире в Маниле

186  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по каратэ Karate One Youth League, который прошёл с 14 по 17 мая в городе Маниле. Соревнования собрали более 1000 участников из 58 стран.

Сборную Кыргызстана представляли 10 спортсменов, четверо из которых сумели завоевать медали. Единственное золото в составе команды выиграл Данил Хван в категории U14 (до 50 кг).

Бронзовыми призёрами стали Улукбек Турусбеков (до 55 кг), Деря Даян (свыше 66 кг) и Илья Кобелев (свыше 76 кг).

По итогам турнира кыргызстанская команда завершила выступление с четырьмя медалями, подтвердив свою конкурентоспособность на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458672
Теги:
каратэ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  