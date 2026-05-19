Кыргызстанские каратисты завоевали 4 медали на турнире в Маниле

Кыргызстанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по каратэ Karate One Youth League, который прошёл с 14 по 17 мая в городе Маниле. Соревнования собрали более 1000 участников из 58 стран.

Сборную Кыргызстана представляли 10 спортсменов, четверо из которых сумели завоевать медали. Единственное золото в составе команды выиграл Данил Хван в категории U14 (до 50 кг).

Бронзовыми призёрами стали Улукбек Турусбеков (до 55 кг), Деря Даян (свыше 66 кг) и Илья Кобелев (свыше 76 кг).

По итогам турнира кыргызстанская команда завершила выступление с четырьмя медалями, подтвердив свою конкурентоспособность на международной арене.