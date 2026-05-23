Американец установил фантастический мировой рекорд по подтягиваниям

Ксавье Диллард установил мировой рекорд по количеству подтягиваний на перекладине за 24 часа. Житель США выполнил 12 412 подтягиваний, превзойдя предыдущее достижение.

Спортсмен начал рекордную попытку утром и завершил её ровно через сутки. Его результат оказался на 67 повторений больше, чем у предыдущего рекордсмена - мексиканца Энрике Сапаты.

По словам Дилларда, активно тренироваться в подтягиваниях он начал три года назад, а последние два года целенаправленно готовился к установлению мирового достижения.

Теперь результаты спортсмена должны пройти официальную проверку в Книге рекордов Гиннесса, после чего рекорд может быть подтверждён официально.