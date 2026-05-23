Американец установил фантастический мировой рекорд по подтягиваниям

- Самуэль Деди Ирие
Ксавье Диллард установил мировой рекорд по количеству подтягиваний на перекладине за 24 часа. Житель США выполнил 12 412 подтягиваний, превзойдя предыдущее достижение.

Спортсмен начал рекордную попытку утром и завершил её ровно через сутки. Его результат оказался на 67 повторений больше, чем у предыдущего рекордсмена - мексиканца Энрике Сапаты.

По словам Дилларда, активно тренироваться в подтягиваниях он начал три года назад, а последние два года целенаправленно готовился к установлению мирового достижения.

Теперь результаты спортсмена должны пройти официальную проверку в Книге рекордов Гиннесса, после чего рекорд может быть подтверждён официально.


спорт, США
