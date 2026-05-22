Кыргызстан предложил странам ШОС платформу для верификации данных

На Форуме аналитических центров государств-членов Шанхайская организация сотрудничества в Бишкеке директор Национального института стратегических инициатив при Президенте КР Адилбек уулу Шумкарбек рассказал о новых инициативах Кыргызстана в рамках ШОС, развитии аналитических центров и цифровизации экспертной работы.

По его словам, форум аналитических центров ШОС проходит ежегодно, а в 2026 году площадкой для встречи стал Бишкек. Мероприятие совпало с 25-летием создания организации.

"Для Кыргызстана большая честь принимать форум в год 25-летия ШОС. В рамках встречи мы выдвигаем две ключевые инициативы", - отметил глава НИСИ.

Первая инициатива касается создания постоянной диалоговой платформы между аналитическими центрами стран ШОС. В условиях информационной перегрузки и распространения фейков особую актуальность, по его словам, приобретает верификация данных.

"Сегодня огромное количество информации распространяется через соцсети, часть контента создаётся искусственным интеллектом или группами, преследующими свои интересы. Поэтому необходимы механизмы подтверждения и проверки данных", - заявил Адилбек уулу Шумкарбек.

Вторая инициатива получила название Think Tank 2.0. Речь идёт о внедрении современных цифровых инструментов в работу аналитических центров.

"Обычный многостраничный аналитический доклад становится всё сложнее воспринимать. Мы предлагаем использовать визуализацию, интерактивные панели, симуляторы и цифровые модели для прогнозирования развития событий", - пояснил он.

Глава НИСИ подчеркнул, что аналитические центры должны становиться не только исследовательскими структурами, но и практическими площадками для подготовки решений.

Отдельное внимание на форуме уделяется молодёжной политике и подготовке кадров. По словам директора института, качественная экспертиза формируется на стыке государства, университетов и научного сообщества.

В качестве примера он привёл реформу системы образования. По его словам, именно аналитические исследования стали основанием для отмены заочного обучения.

"Мы статистически доказали, что в системе заочного образования уровень коррупции оказался выше, чем качество подготовки специалистов", - отметил глава НИСИ.

Он также сообщил, что совместно с Министерством юстиции за последний год были инициированы и приняты более 100 изменений в нормативно-правовые акты, направленные на дебюрократизацию и повышение эффективности госуправления.

На форуме обсуждаются вопросы безопасности, цифровой экономики, транспортной связанности, развития горных регионов и борьбы с киберугрозами.

"Сегодня ни одна страна не может развиваться изолированно. Интеграционные механизмы ШОС позволяют обмениваться опытом, совместно решать проблемы и сокращать административные барьеры", - подчеркнул Адилбек уулу Шумкарбек.

По его словам, Кыргызстан активно изучает опыт Китая и других стран ШОС в сфере цифровой экономики и электронной коммерции.

"Мы не считаем, что Кыргызстан критически отстаёт. Наше IT-сообщество и государство делают всё возможное для развития цифровой экономики", - заявил он.

Глава НИСИ добавил, что аналитические центры стран ШОС уже активно взаимодействуют через видеоконференции, экспертные консультации и совместные исследования.

"Многие решения и позиции государств формируются с учётом материалов аналитических центров. Это уже важная часть современной дипломатии и системы принятия решений", - резюмировал директор НИСИ.