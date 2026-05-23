Асель Робертс стала первой этнической казашкой на посту посла США

- Светлана Лаптева
Сенат США утвердил Асель Робертс на должность посла в Словения. Решение было принято в составе пакета из 49 кандидатур: 46 голосов "за" при 43 "против". Её кандидатуру в феврале 2026 года выдвинул президент Дональд Трамп, а в марте она успешно прошла слушания в профильном комитете Сената.

О назначении сообщило посольство Казахстан в Вашингтоне. Дипломаты поздравили Робертс с утверждением и отметили исторический характер её назначения.

"Мы тепло поздравляем госпожу Асель Робертс с утверждением на должность посла США в Словении. Она стала первой этнической казашкой, которая занимает пост посла США. Желаем ей успехов на новой должности и в дальнейших начинаниях", - говорится в сообщении дипмиссии.

Асель Робертс - кадровый дипломат с более чем 20-летним опытом работы в Государственном департаменте США. Она занимала должности в протокольной службе, а с января 2021 по январь 2022 года исполняла обязанности главы протокольной службы Госдепартамента США. В настоящее время продолжает работу в этом подразделении.

Робертс родилась в Казахстане в 1976 году и после распада СССР переехала в США. Она окончила Школу дипломатической службы имени Эдмунда Уолша при Джорджтаунский университет, получив степень в области международного права и международных организаций. Свободно владеет русским, казахским и японским языками.


Казахстан, США, посол
