Кыргызстан поддержал создание Антинаркотического центра ШОС

279  0
- Светлана Лаптева
Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации Соглашения между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре ШОС. Документ был подписан 1 сентября 2025 года в китайском городе Тяньцзинь.

Как сообщили в администрации президента, закон ранее был принят Жогорку Кенешем 22 апреля 2026 года.

Согласно соглашению, Антинаркотический центр ШОС разместят в Душанбе. Его создание направлено на укрепление взаимодействия между профильными органами стран-участниц организации.

Ожидается, что центр позволит расширить обмен оперативной информацией, проводить совместные мероприятия и вырабатывать скоординированные меры по борьбе с наркопреступностью.

Власти Кыргызстана считают, что ратификация соглашения поможет повысить эффективность противодействия транснациональной наркопреступности, усилить многостороннее сотрудничество и внести вклад в обеспечение региональной безопасности.


Теги:
наркотики, ратификация, Таджикистан, Кыргызстан
