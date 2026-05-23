Госдеп США ужесточил проверку соцсетей при выдаче виз

Госдепартамент США расширил требования по проверке социальных сетей для части заявителей на неиммиграционные визы. Новые правила вступили в силу 30 марта 2026 года и затронули ряд дополнительных визовых категорий.

Теперь заявителям рекомендуют делать аккаунты в соцсетях открытыми для прохождения визового скрининга. Речь идет о категориях A-3, C-3 для домашних работников, G-5, H-3, H-4 для членов семей обладателей H-3, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T и U.

Ранее аналогичная практика уже применялась в отношении заявителей на визы H-1B, а также студентов и участников программ обмена по категориям F, M и J.

В Госдепартаменте пояснили, что открытые профили помогают использовать доступную онлайн-информацию при рассмотрении визовых заявок. По данным ведомства, это необходимо для выявления лиц, которые могут представлять угрозу национальной или общественной безопасности США либо не соответствовать условиям въезда.

Американская сторона также подчеркивает, что каждое решение о выдаче визы рассматривается как вопрос национальной безопасности. При подаче документов заявитель должен подтвердить право на получение визы и намерение заниматься в США деятельностью, соответствующей заявленной категории.