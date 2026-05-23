"Мир уже в Третьей мировой войне, и ШОС должна стать арбитром"

- Бакыт Басарбек
Сегодня мир фактически находится в состоянии Третьей мировой войны, а главной причиной кровопролитных конфликтов на планете остаются приграничные споры. В этих условиях Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна взять на себя роль глобального арбитра, потеснив слабеющую ООН, а столица Кыргызстана в очередной раз подтверждает статус главного символа регионального мира. Об этом заявил директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков, выступая на Форуме аналитических центров государств-членов ШОС. Свой доклад эксперт посвятил контурам безопасности организации и критической важности мирного урегулирования территориальных вопросов.

Начав выступление, спикер выразил признательность Национальному институту стратегических исследований КР (НИСИ) за организацию форума и особо отметил его знаковую преемственность.

"Очень важно, что форум посвящен памяти экс-главы МИД Муратбека Иманалиева - одного из ведущих дипломатов на всем постсоветском пространстве. Его Институт общественной политики в 90-е годы стал профессиональной школой анализа для многих из нас. Еще в 2013 году на нашем круглом столе господин Иманалиев отмечал: даже исключая создание военного союза, ШОС располагает мощным набором политико-дипломатических возможностей для решения сложнейших геополитических проблем", - напомнил Игорь Шестаков, пожелав мэтру крепкого здоровья.

Переходя к глобальной повестке, директор "Ой Ордо" привел тревожную международную статистику, констатировав глубокий кризис традиционных институтов безопасности.

"Мир уже не на пороге, а фактически в Третьей мировой войне. В 2025 году одновременно происходило более 50 вооруженных конфликтов, и более 60% из них имели трансграничную повестку - как на Ближнем Востоке, так и на постсоветском пространстве. Всё это происходит на фоне паралича ООН в качестве мирового арбитра. Ее решения давно носят лишь рекомендательный характер. Центром урегулирования могла бы стать ШОС, чье развитие невозможно без Китая. Пекин системно предлагает стратегическую сдержанность и мирный диалог вместо оружия", - подчеркнул аналитик.

По словам спикера, именно связка Китая, России и государств Центральной Азии создала уникальную архитектуру безопасности в регионе, где решения принимаются исключительно консенсусом, без чьего-либо диктата.

"Договоренности о демаркации и делимитации кыргызско-таджикской границы зарубежные политики справедливо назвали историческими. Это не просто новый этап сотрудничества, а локомотив экономики: только за первые пять месяцев 2025 года товарооборот между нашими странами вырос в 15 раз, превысив 6 миллионов долларов. А ведь в 2021–2022 годах мы находились в состоянии жестких информационных войн. Сегодня кыргызско-таджикские соглашения могут служить моделью для всей ШОС", - заявил эксперт, обратив внимание на то, что таджикские коллеги сейчас сидят с ним в одном зале и ведут конструктивный диалог.

Аналитик добавил, что Бишкек обладает особой мирной энергетикой. В 1997 году здесь подписывались документы по прекращению гражданской войны в Таджикистане, в 2025-м - утверждены стратегические решения по границе, а в скором времени город примет саммит лидеров ШОС, которые предложат свои выходы из мировых катаклизмов.

В качестве практического шага по укреплению стабильности Игорь Шестаков предложил задействовать ресурс "народной дипломатии" на стыке границ, развернув сеть экспертных площадок:

"ШОС сегодня воспринимается населением исключительно как официальная, бюрократическая структура. Ей не хватает привязки к простым людям. Центр "Ой Ордо" готов выступить соорганизатором межгосударственных экспертных мероприятий прямо в приграничных районах. Кыргызстан здесь идеальная площадка, ведь мы граничим сразу с четырьмя участниками ШОС - Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном", - сообщил он.

По замыслу политолога, к таким дискуссиям нужно привлекать местные власти, бизнес, общественные структуры и медиа для выработки реальных торговых и туристических проектов. При этом инициатива не требует больших затрат:

"Для этого нужна лишь политическая поддержка Исполнительного комитета и Секретариата ШОС. Специальных бюджетов не потребуется - приграничные области и местный бизнес, который всегда кровно заинтересован в открытых границах, в состоянии провести такие мероприятия самостоятельно. Народная дипломатия - это тоже важнейший фактор безопасности рубежей", - резюмировал Игорь Шестаков.


