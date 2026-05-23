Звезда фильма "Амели" Одри Тоту посетит Бишкек

Французская актриса Одри Тоту станет почетной гостьей IV Бишкекского международного кинофестиваля, который пройдет в столице с 7 по 12 июня. На церемонии открытия ей вручат почетную награду за выдающийся многолетний вклад в мировое кино.

Мировую известность актрисе принесла главная роль в фильме Жан-Пьера Жёне "Амели", которому в этом году исполняется 25 лет. Также зрители знают Одри Тоту по фильмам "Коко до Шанель", "Долгая помолвка" и "Код да Винчи".

За роль в картине "Салон красоты "Венера"" актриса получила премию "Сезар", а позже была номинирована на премию BAFTA.

Организаторы отмечают, что Бишкекский международный кинофестиваль продолжает развиваться как международная киноиндустриальная площадка, а приезд гостей такого уровня становится важной частью его истории.

В этом году программа фестиваля включает шесть мировых премьер, показы зарубежного и центральноазиатского кино, а также индустриальную секцию для режиссеров и сценаристов с питчингами и практическими лабораториями.

Расписание показов и встреч организаторы опубликуют на официальных ресурсах фестиваля.