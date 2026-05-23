В Караколе пройдёт масштабный праздник, посвященный Дню защиты детей

1 июня мэрия города Каракол при содействии автономной некоммерческой организации "Евразия" проведет в Караколе семейный праздник, посвященный Международному дню защиты детей.

В программе запланированы праздничный парад, угощения для юных гостей, выступление фокусника-иллюзиониста, цирковое шоу и шоу барабанщиков. Кульминацией вечера станет большой концерт звезд кыргызской и российской эстрады: Адиля Каипова, Амирчика, ансамблей "Жийдэк" и "Шаттык", Клавы Коки и группы "Дискотека Авария", который завершится праздничным фейерверком.

Мероприятие пройдет 1 июня 2026 года на главной площади имени Чынгыза Айтматова. Информационным партнером выступает телеканал "НОМАД ТВ".

Об организаторе: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте.

"Евразия" открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы "Евразии" поддержали больше 120 тысяч единомышленников почти из 40 стран мира.