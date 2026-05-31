Посол: Индия намерена продвигать йогу как олимпийский вид спорта

21 июня во всем мире отметят Международный день йоги. В преддверии этой даты посольство Индии в Кыргызстане организовало открытое занятие для представителей СМИ. Журналисты смогли познакомиться с основами йоги и узнать больше о предстоящем праздновании. На мероприятии побывала и корреспондент издания VB.KG. .

Журналистам предложили попробовать йогу на практике. Занятие прошло под открытым небом на территории посольства. Упражнения были несложными и подходили даже для новичков, поэтому участники быстро включились в процесс. Свежий воздух, спокойная атмосфера и размеренный темп занятия помогли ненадолго отвлечься от рабочих забот и почувствовать себя более расслабленным.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав рассказал VB.KG, что нынешний год станет особенным мир отметит уже 12-й Международный день йоги.

По его словам, праздник был учрежден по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди. В 2014 году Индия предложила Генеральной Ассамблее ООН объявить 21 июня Международным днем йоги. Резолюцию поддержали 175 государств, после чего она была принята единогласно.

"Подобно тому, как по инициативе Кыргызстана 23 октября отмечается Международный день снежного барса, по инициативе Индии 21 июня во всем мире празднуют Международный день йоги", - отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что йога - это древняя практика, зародившаяся в Индии тысячи лет назад. Она помогает достичь гармонии между физическим и психическим состоянием человека, сохранять внутреннее равновесие и справляться со стрессом.

"В современном мире люди постоянно заняты достижением материальных целей и живут в условиях стресса. Однако для занятий йогой достаточно лишь коврика и немного свободного пространства. Даже 15-30 минут в день помогают поддерживать физическую форму и ясность ума", - сказал он.

Девизом Международного дня йоги в этом году станет "Йога для здорового старения". По мнению Бирендера Сингха Ядава, регулярная практика способствует сохранению активности и хорошего самочувствия на протяжении всей жизни.

Он также отметил, что йога является эффективным инструментом профилактики заболеваний и помогает человеку обрести внутренний покой через медитацию и осознанность.

Отдельно дипломат рассказал о планах Индии по развитию йогасаны как спортивной дисциплины. В стране уже запускаются специальные соревнования, а в будущем Индия намерена добиваться включения этого направления в олимпийскую программу. Ожидается, что участие в соревнованиях примет и команда из Кыргызстана.

Посол подчеркнул, что йога не связана с религиозными убеждениями и прежде всего направлена на укрепление здоровья, улучшение качества жизни и достижение душевной гармонии.

Главное мероприятие, посвященное Международному дню йоги, состоится 21 июня в 19:00 возле памятника Курманджан Датке рядом с кинотеатром "Ала-Тоо". Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднованию.

В посольстве также напомнили, что занятия йогой проводятся бесплатно. Для начинающих они проходят по понедельникам, средам и пятницам с 09:30 до 11:00, а также по вечерам с 16:00 до 17:30. По вторникам и четвергам организованы занятия продвинутого уровня для преподавателей йоги.

По словам представителей посольства, в ближайшее время планируется открыть дополнительные вечерние группы для тех, кто может посещать занятия только после окончания рабочего дня.

Практическое занятие для журналистов провел преподаватель индийской культуры и йоги при Посольстве Индии доктор Навин. Йогой он занимается с 2006 года и посвятил этой практике почти два десятилетия. В Кыргызстане инструктор работает уже семь месяцев.

С первых минут занятия доктор Навин сумел расположить к себе участников. Он терпеливо показывал каждое движение, подробно объяснял технику выполнения упражнений и внимательно следил за тем, чтобы даже новички чувствовали себя комфортно.

За время работы в Кыргызстане доктор Навин успел проникнуться симпатией к стране.

"Мне здесь очень нравится. Здесь прекрасная природа, замечательные люди и очень хорошая атмосфера", - поделился инструктор.