ФИФА и КФС обсудили модернизацию системы физподготовки футболистов

В Кыргызстане состоялась встреча экспертов ФИФА с руководством Кыргызского футбольного союза (КФС), посвященная развитию системы физической подготовки игроков и внедрению современных тренировочных методик.

С рабочим визитом в стране с 23 по 28 мая находились специалисты ФИФА Мариан Пахарь и Тобиас Повалла. Со стороны КФС в переговорах принял участие генеральный секретарь союза Медербек Сыдыков.

Ключевой темой обсуждения стала реализация в Кыргызстане пилотного проекта по физподготовке футболистов, анализ существующих проблем в этом направлении и поиск путей их решения. Особое внимание стороны уделили повышению уровня выносливости игроков, улучшению методической работы в клубах и сборных, а также повышению квалификации тренерского штаба.

В рамках визита представители ФИФА посетили тренировки и матчи Национальной футбольной академии КФС, игры Премьер-лиги (Высшей лиги) Кыргызстана, а также провели рабочие встречи с тренерами национальных сборных.