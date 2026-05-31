Иссык-Куль забирает себе Гран-при чемпионата мира UIM F1H2O

В Кыргызстане состоится этап чемпионата мира по водно-моторным гонкам UIM F1H2O. Это грандиозное событие станет первым Гран-при подобного уровня во всем Центральноазиатском регионе.

Мировое первенство на озере Иссык-Куль пройдет с 31 июля по 2 августа 2026 года. В заездах примут участие порядка 25 сильнейших пилотов планеты, а прямые трансляции гонок увидят зрители примерно в 100 странах мира. По прогнозам экспертов, масштабное спортивное шоу привлечет в республику до 10 тысяч иностранных туристов.

Особый акцент при подготовке сделан на экологической безопасности акватории. Устроители заверяют, что жесткие природоохранные нормы будут соблюдены на 100%, а любые утечки или попадание топлива в воду полностью исключены техническим регламентом. Кроме того, на площадке развернут беспрецедентные меры безопасности на случай любых экстренных ситуаций.


