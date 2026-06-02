В Кыргызстане планируют высадить более 2,2 млн деревьев до 2030 года

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о реализации Национальной программы озеленения городов и населенных пунктов Кыргызстана на 2026–2030 годы.
Как отмечают в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, площадь зеленых насаждений в республике продолжает сокращаться, особенно в крупных городах. Так, в отдельных районах Бишкека на одного жителя приходится лишь 5–7 квадратных метров зеленых насаждений при рекомендуемой норме не менее 16 квадратных метров.
В ведомстве также обращают внимание на рост загрязнения воздуха, увеличение концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5, усиление эффекта "теплового острова" и повышение средней температуры воздуха.
Среди существующих проблем названы отсутствие единой системы учета зеленых насаждений, неэффективность действующей системы озеленения, а также высокий уровень износа ирригационных и поливочных сетей, который достигает 85%.
Власти намерены отказаться от практики разовых сезонных посадок и перейти к системной государственной политике в сфере озеленения.
Согласно проекту программы, до 2030 года планируется:
По замыслу разработчиков, реализация программы должна способствовать улучшению экологической ситуации, повышению качества городской среды и адаптации населенных пунктов к последствиям изменения климата.