В Кыргызстане планируют высадить более 2,2 млн деревьев до 2030 года

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о реализации Национальной программы озеленения городов и населенных пунктов Кыргызстана на 2026–2030 годы.

Как отмечают в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, площадь зеленых насаждений в республике продолжает сокращаться, особенно в крупных городах. Так, в отдельных районах Бишкека на одного жителя приходится лишь 5–7 квадратных метров зеленых насаждений при рекомендуемой норме не менее 16 квадратных метров.

В ведомстве также обращают внимание на рост загрязнения воздуха, увеличение концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5, усиление эффекта "теплового острова" и повышение средней температуры воздуха.

Среди существующих проблем названы отсутствие единой системы учета зеленых насаждений, неэффективность действующей системы озеленения, а также высокий уровень износа ирригационных и поливочных сетей, который достигает 85%.

Власти намерены отказаться от практики разовых сезонных посадок и перейти к системной государственной политике в сфере озеленения.

Согласно проекту программы, до 2030 года планируется:

высадить не менее 2 млн 250 тыс. деревьев по всей стране; создать свыше 1 130 гектаров новых зеленых зон; сформировать 1 100 гектаров защитных зеленых поясов вокруг крупных городов и промышленных центров; обустроить 121 новый парк и сквер; внедрить цифровую паспортизацию не менее 400 тыс. деревьев и объектов зеленого фонда; создать единую государственную геоинформационную систему "Жашыл Аймак"; обеспечить внедрение капельного и автоматизированного полива; усилить требования к озеленению при строительстве новых объектов; развивать сеть питомников и производство районированного посадочного материала; повысить ответственность балансодержателей за сохранность высаженных деревьев.

По замыслу разработчиков, реализация программы должна способствовать улучшению экологической ситуации, повышению качества городской среды и адаптации населенных пунктов к последствиям изменения климата.