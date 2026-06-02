В Кыргызстане планируют высадить более 2,2 млн деревьев до 2030 года

- Светлана Лаптева
Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о реализации Национальной программы озеленения городов и населенных пунктов Кыргызстана на 2026–2030 годы.

Как отмечают в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, площадь зеленых насаждений в республике продолжает сокращаться, особенно в крупных городах. Так, в отдельных районах Бишкека на одного жителя приходится лишь 5–7 квадратных метров зеленых насаждений при рекомендуемой норме не менее 16 квадратных метров.

В ведомстве также обращают внимание на рост загрязнения воздуха, увеличение концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5, усиление эффекта "теплового острова" и повышение средней температуры воздуха.

Среди существующих проблем названы отсутствие единой системы учета зеленых насаждений, неэффективность действующей системы озеленения, а также высокий уровень износа ирригационных и поливочных сетей, который достигает 85%.

Власти намерены отказаться от практики разовых сезонных посадок и перейти к системной государственной политике в сфере озеленения.

Согласно проекту программы, до 2030 года планируется:

  1. высадить не менее 2 млн 250 тыс. деревьев по всей стране;
  2. создать свыше 1 130 гектаров новых зеленых зон;
  3. сформировать 1 100 гектаров защитных зеленых поясов вокруг крупных городов и промышленных центров;
  4. обустроить 121 новый парк и сквер;
  5. внедрить цифровую паспортизацию не менее 400 тыс. деревьев и объектов зеленого фонда;
  6. создать единую государственную геоинформационную систему "Жашыл Аймак";
  7. обеспечить внедрение капельного и автоматизированного полива;
  8. усилить требования к озеленению при строительстве новых объектов;
  9. развивать сеть питомников и производство районированного посадочного материала;
  10. повысить ответственность балансодержателей за сохранность высаженных деревьев.

По замыслу разработчиков, реализация программы должна способствовать улучшению экологической ситуации, повышению качества городской среды и адаптации населенных пунктов к последствиям изменения климата.


