Как нейросети штурмуют Кыргызстан и почему их не стоит бояться

- Светлана Лаптева
Ролики, изображения и даже масштабные рекламные кампании, созданные искусственным интеллектом, сегодня активно набирают просмотры в кыргызстанском сегменте социальных сетей. То, на что раньше уходили дни и недели кропотливого труда, теперь можно сгенерировать за считаные минуты с помощью современных ИИ-инструментов.

На фоне стремительного развития технологий в Кыргызстане наблюдается настоящий бум интереса к нейросетям. Стоимость специализированных курсов в республике варьируется от 10 до 60 тысяч сомов, однако желающих освоить новые цифровые навыки меньше не становится.

Особой популярностью пользуются прикладные программы. Один из наиболее востребованных тренеров в этой сфере вкладывает в образовательный процесс не только технические знания, но и собственный реальный опыт, а также лучшие практики педагогики, психологии и актуальных методов преподавания. Он отмечает, что опора на практику в разных странах и в различных профессиональных статусах позволяет выстраивать лекции максимально понятно и доступно для каждого.

По словам учеников, на занятиях нет долгих теоретических рассуждений - слушатели сразу переходят к делу. Они учатся генерировать графику и видео, грамотно формулировать текстовые запросы, продвигать проекты в социальных сетях и использовать возможности ИИ для решения реальных бизнес-задач.

Сам преподаватель признается, что долго искал свою нишу в бизнесе, а сегодня считает распространение знаний об искусственном интеллекте личной миссией. Он легко находит общий язык со студентами, которые приходят на курсы с четким желанием зарабатывать с помощью новых технологий, и подчеркивает, что ИИ уже сегодня становится важной частью экономики Кыргызстана.

Интересно, что среди аудитории есть представители совершенно разных возрастов и профессий. Например, самой старшей слушательнице курса исполнилось 77 лет. При этом костяк участников программ составляют люди старшего поколения, а также практикующие специалисты, чиновники и домохозяйки, стремящиеся освоить востребованные навыки и найти дополнительные источники дохода.

Естественно, стремительный взлет нейросетей порождает и логичные страхи: многие опасаются, что искусственный интеллект со временем попросту заменит людей и лишит их работы. Однако эксперты напоминают, что человечество уже проходило через подобные технологические шоки. В девятнадцатом веке художники тоже панически боялись, что изобретение фотографии полностью уничтожит их профессию. Время показало, что живопись не исчезла - она трансформировалась, а фотография стала самостоятельным мощным искусством и индустрией.

Вместе с тем быстро освоить ИИ на профессиональном уровне не получится. Полноценный курс занимает около двух месяцев. Первый месяц посвящен базовой теории и практическим занятиям, после чего начинается закрепление навыков на реальных проектах в режиме реального времени. Именно такой глубокий подход позволяет не просто поверхностно познакомикомиться с технологией, а научиться эффективно использовать ее в повседневной жизни и карьере.

Специалисты уверены: искусственный интеллект уже перестал быть технологией далекого будущего. Сегодня он становится частью будней кыргызстанцев и постепенно меняет подходы к работе, образованию и ведению бизнеса.

Очевидно одно: эпоха, когда нейросети были лишь забавой для программистов, безвозвратно ушла. Искусственный интеллект превратился в полноценный экономический драйвер для Кыргызстана. Главный вывод, который стоит сделать уже сегодня: не нужно бояться инноваций, нужно просто идти в ногу со временем. Те, кто успеет запрыгнуть в этот технологический поезд сейчас, завтра станут главными бенефициарами нового цифрового рынка.


Кыргызстан, Искусственный интеллект
